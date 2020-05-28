٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٣٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83803190
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برعایة روحاني..افتتاح اكبر مركز بيانات في ايران

برعایة روحاني..افتتاح اكبر مركز بيانات في ايران

طهران/ 28 ايلول/ مايو/ ارنا – برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحلتي تم اليوم الخميس افتتاح اكبر مركز للبيانات (Data Center ) في ايران.

وقد ازيح الستار اليوم الخميس عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي وبحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات ورئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات حيث تم افتتاح اكبر مركز للبيانات وستزداد قدرة تخزين المعلومات في البلاد بمقدار 25 بالمائة.

ويعتبر مركز البيانات (Data center)‏ هو مركز ضخم مكون من العديد من الخوادم الضخمة، ومزودات الطاقة الأساسية والاحتياطية وهو موصل بالإنترنت بسرعات عالية جدا وهو أيضا غالبا يكون في مبنى خاص مجهز بالتجهيزات الخاصة به من تحديد لدرجة الحرارة وأجهزة إطفاء الحرائق وتنظيم للكهرباء ومواصفات أمنية عالية.

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