برعایة روحاني..افتتاح اكبر مركز بيانات في ايران

وقد ازيح الستار اليوم الخميس عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي وبحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات ورئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات حيث تم افتتاح اكبر مركز للبيانات وستزداد قدرة تخزين المعلومات في البلاد بمقدار 25 بالمائة.

ويعتبر مركز البيانات (Data center)‏ هو مركز ضخم مكون من العديد من الخوادم الضخمة، ومزودات الطاقة الأساسية والاحتياطية وهو موصل بالإنترنت بسرعات عالية جدا وهو أيضا غالبا يكون في مبنى خاص مجهز بالتجهيزات الخاصة به من تحديد لدرجة الحرارة وأجهزة إطفاء الحرائق وتنظيم للكهرباء ومواصفات أمنية عالية.

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