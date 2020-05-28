نائب فلسطيني يدعو لهبة شعبية لمواجهة قرار الاحتلال تحديد أعداد المصلين

وقال النائب أبو حلبية في تصريح وصل مراسلنا" إن تحديد أعداد المصلين من قبل الاحتلال مدخلا جديدا لسعى الاحتلال إلى التفرد بالأقصى لتهويده وحصاره لفرض التقسيم المكاني وهذه قضية خطيرة وتدخل سافر من الاحتلال".

وأضاف أبو حلبية أن الاحتلال استغل جائحة كورونا من أجل تحقيق سيطرته على المسجد الأقصى من خلال اغلاقه والهيمنة عليه في جريمة مرفوضة.

وحذر النائب أبو حلبية من ممارسة سلطات الاحتلال سياسة مدروسة تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكداً اعتداءات الاحتلال تعد انتهاكا صارخاَ للقانون الدولي.

وطالب النائب أبو حلبية الشعب الفلسطيني في الضفة وأراضي ال48 بهبة جماهيرية جديدة في وجه الاحتلال رفضاً لقراره تحديد أعداد المصلين والذي يعد تدخل سافر ومرفوض ، مؤكداَ أن الشعب الفلسطيني كما أفشل إقامة البوابات الالكترونية واغلاق باب الرحمة بشد الرحال للمسجد الأقصى فانه سيفشل هذا المخطط الاحتلال الجديد بتحديد أعداد المصلين.

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