ضبط مايقارب 1.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

وقال طاهري اليوم الخميس في تصريح صحفي إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان وبفضل اشرافهم الاستخباراتي وعملياتهم الواسعة رصدوا عصابة تهريب المخدرات و تلقوا معلومات بشأن محاولتهم الى نقل كمية هائلة من المخدرات إلى مق البلاد.

وأضاف أن قوات الشرطة اشتبكت مع المهربين وتمكنت من ضبط طن و478 كيلوغرام من الأفيون بالاضافة إلى كمية من العتاد والذخيرة وضبط سيارتين كانت بحوزة هولاء المهربين.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولى والرائدة عالميا في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومترا مربعا مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.

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