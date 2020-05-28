٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83803429
٠ Persons

سمات

في برقية تهنئة الى قاليباف..

الرئيس روحاني يامل بالتعامل البناء بين الحكومة والبرلمان

الرئيس روحاني يامل بالتعامل البناء بين الحكومة والبرلمان

طهران / 29 ايار / مايو / ارنا- وجّه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، برقية تهنئة الى محمد باقر قاليباف لانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة التي بدات الاربعاء، معربا عن امله بالتعامل البناء بين الحكومة والمجلس.

وفي برقية التهنئة التي بعثها الى قاليباف، أعرب الرئيس روحاني عن  امله ببذل المزيد من الجهود المشتركة والتعامل البناء بين الحكومة والمجلس "لنشهد المزيد من التعاون في تنظيم شؤون البلاد لمعالجة مشكلات المواطنين وتعزيز الامل في المجتمع وتقديم المزيد من الخدمات للشعب الايراني العظيم".

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي امس الخميس تم انتخاب قاليباف رئيسا للمجلس لفترة عام واحد بحصوله على 230 صوتا من اصوات النواب فيما حصل منافساه فريدون عباسي ومصطفى ميرسليم على 17 و 12 صوتا على التوالي.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =