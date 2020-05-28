الرئيس روحاني يامل بالتعامل البناء بين الحكومة والبرلمان

وفي برقية التهنئة التي بعثها الى قاليباف، أعرب الرئيس روحاني عن امله ببذل المزيد من الجهود المشتركة والتعامل البناء بين الحكومة والمجلس "لنشهد المزيد من التعاون في تنظيم شؤون البلاد لمعالجة مشكلات المواطنين وتعزيز الامل في المجتمع وتقديم المزيد من الخدمات للشعب الايراني العظيم".

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي امس الخميس تم انتخاب قاليباف رئيسا للمجلس لفترة عام واحد بحصوله على 230 صوتا من اصوات النواب فيما حصل منافساه فريدون عباسي ومصطفى ميرسليم على 17 و 12 صوتا على التوالي.

انتهى ** 2342