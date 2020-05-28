ربيعي: سيطرنا على فيروس كورونا ونعمل على احتوائه

وكتب ربيعي في تغريدة له الخميس: لقد راى الكثيرون باننا سنفشل في قضية كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على هذا المرض.

واضاف، ان الكثيرين تصوروا باننا سنطيح ارضا ولا ننهض وستمتلئ مستشفياتنا بالمتوفين ولن تخلو اسرتنا وسيموت المسنون ولكن لحسن الحظ ان ايا من هذه الامور لم يحدث ونعمل الان على احتواء المرض.

وقال، اننا ومن خلال السيطرة والادارة واحتواء ايام كورونا الصعبة نامل في ظل التكاتف معا بالعبور من هذه الازمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن الخميس بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 143849 والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.

انتهى ** 2342