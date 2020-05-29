طبيب إيراني ينجح في إنتاج شاي اعشاب للإقلاع عن التدخين

وقال الدكتور ناصر دهقان، مخترع هذا المنتج، في تصريح ادلى به لمراسل ارنا اليوم الجمعة، إن جهود ما يقرب من سبع سنوات لإيجاد طرق فعالة للحد من الاستهلاك والإقلاع عن التدخين، مكنتنا من التوصل الى هذا المشروب وإنتاجه.

وتابع: بعد النتائج الإيجابية للتجربة السريرية التي أجريت على التدخين البديل والإقلاع عن التدخين، نجحنا بالحصول على شهادة براءة الاختراع من منظمة الملكية الفكرية.

وصرح دهقان وهو عضو مركز البحوث للطب التقليدي وصحة السكان في جامعة إيران للعلوم الطبية: بأن هذا المنتج حصل على المركز الأول في مهرجان الاختراعات في المجال الصحي في البلاد، وكذلك الحدث الوطني للشركات الاجتماعية الناشئة في البلاد.

وتابع دهقان: إن مزيج هذا الشاي يزيد الدوبامين في الدماغ من جهة (في الواقع، نفس الدور الذي يلعبه النيكوتين في خلايا الجسم) ومن ناحية أخرى، فإنه يقلل من الميل إلى التدخين، عن طريق قلونة بيئة الجسم.

وأضاف: أنه وبعد الحصول على العزلات المضادة للأكسدة وجودة المنتج، وبعد الاختبار الأولي والناجح للسوق في عيادات الإقلاع عن التدخين وعلاج الإدمان، جرى تصدير هذا المنتج أيضا إلى العراق وأفغانستان بشكل محدود ، ولاقى استقبالا.

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للسرطان ويرتبط بارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

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