بعد وصول أربع ناقلات، الناقلة الإيرانية الخامسة في طريقها الى فنزويلا

ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في مياه البلاد.

وكانت الناقلة الثالثة "بيتونيا" قد رست بميناء فنزويلي يوم أمس الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.

ولا تزال الناقلة الخامسة "كلافيل" في طريقها إلى فنزويلا.

وكانت الناقلات الايرانية الخمس قد بدات رحلتها من ميناء "الشهيد رجائي" جنوب ايران قبل نحو شهرين.

واعرب طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي عن شكرهة لإيران لدعم بلاده التي تعاني من نقص في البنزين.

كما اعتبر الرئيس الفنزويلي "نيكلاس مادورو" وصول ناقلات النفط الايرانية الى المياه الاقليمية لبلاده بأنها ترمز الى التآزر والتعاضد بين شعبي ايران وفنزويلا.

ونشر مادورو صورا لناقلات النفط الايرانية علی صفحته الخاصة في تويتر وشارك في حملة "شكرا ايران" .

وكانت اميركا قد وجهت تهديدات في سياق سياساتها البلطجية ولوحت بالتعرض لناقلات الوقود الايرانية المتجهة الى فنزويلا، الا ان طهران رفضت هذه التهديدات واكدت بانها سترد بكل حزم على اي تعرض لهذه الناقلات.

انتهى** 2344