٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803517
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استشهاد ثلاثة من حرس الحدود غربي البلاد

استشهاد ثلاثة من حرس الحدود غربي البلاد

طهران/ 29 ايار/ مايو/ ارنا - استشهد ثلاثة من حرس الحدود الايرانيين اثناء اشتباك مسلح بين دورية حدودية وعدد من الاشرار المسلحين.

وبحسب موقع الشرطة الإخباري على الإنترنت اليوم الجمعة، فان دورية من حرس الحدود في مدينة سردشت التابعة لمحافظة كردستان اشتبكت مع زمر خارجة عن القانون في المنطقة الحدودية غرب البلاد.

واشار التقرير ايضا الى ان عددا من المسلحين الاشرار قتلوا في هذا الاشتباك .

وفي تصريح لمراسل ارنا قال حاكم مدينة سردشت "اقصى نخشي بور"، أن ثلاثة من حرس الحدود الغيارى التابعين لدورية حدودية في هذه المدينة، اشتبكوا فجر اليوم مع عصابة مسلحة في منطقة  "غوريلكه" الواقعة على مسافة 20 كم عن مدينة سردشت .

تقع مدينة سردشت الحدودية جنوب محافظة أذربايجان الغربية وتشترك في حدود 100 كيلومتر مع العراق.

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