٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803535
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /29 ايار/ مايو/ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الجمعة على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 5,909,081 حالة

- اجمالي عدد الوفيات : 362,091 حالة

- اجمالي عدد المتعافين :2,582078 حالة

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء هي :

آمریکا، المصابون : 1.746.311 - الوفيات : 102.116- المتعافون : 490.256

البرازيل، المصابون : 414.661  الوفيات :25.697 – المتعافون :166.647

روسيا، المصابون : 379.680 – الوفيات: 4.142 – المتعافون : 150,993

اسبانیا، المصابون : 283.849- الوفيات :  27.118 - المتعافون : 196,958

بريطانيا، المصابون : 267.240 الوفيات : 37.460 المتعافون  : -

ايطاليا، الاصابات : 231.139 – الوفيات : 33.072 - المتعافون : 147.101

فرنسا، المصابون : 182.913 - الوفيات : 28.596 - المتعافون :  66.584

المانيا، المصابون : 181.895  الوفيات :8.533 – المتعافون :162.800

تركيا، المصابون : 159.797 – الوفيات: 4.431 – المتعافون: 122.793

الهند، المصابون : 165.799 - الوفيات : 4.711 – المتعافون : 71,106

انتهى** 2344


    
    

    

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