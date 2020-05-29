آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 5,909,081 حالة
- اجمالي عدد الوفيات : 362,091 حالة
- اجمالي عدد المتعافين :2,582078 حالة
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء هي :
آمریکا، المصابون : 1.746.311 - الوفيات : 102.116- المتعافون : 490.256
البرازيل، المصابون : 414.661 الوفيات :25.697 – المتعافون :166.647
روسيا، المصابون : 379.680 – الوفيات: 4.142 – المتعافون : 150,993
اسبانیا، المصابون : 283.849- الوفيات : 27.118 - المتعافون : 196,958
بريطانيا، المصابون : 267.240 الوفيات : 37.460 المتعافون : -
ايطاليا، الاصابات : 231.139 – الوفيات : 33.072 - المتعافون : 147.101
فرنسا، المصابون : 182.913 - الوفيات : 28.596 - المتعافون : 66.584
المانيا، المصابون : 181.895 الوفيات :8.533 – المتعافون :162.800
تركيا، المصابون : 159.797 – الوفيات: 4.431 – المتعافون: 122.793
الهند، المصابون : 165.799 - الوفيات : 4.711 – المتعافون : 71,106
انتهى** 2344
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