آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران / 26 ايار / مايو / ارنا - نشرت وزارة الخارجية الايرانية تغريدة اليوم الثلاثاء، مشيرة فيها الى مئات آلاف الجنود الذين راحوا ضحية العقلانية الآلية (النفعية) والجشع الذي لا ينضب للقادة الامريكيين؛ مؤكدة انه حان وقت التصدي لـ (سياسة) العنف وشن الحروب الامريكية.