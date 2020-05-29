٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803655
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تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 29 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 146 الفا و668 شخصا وبوفاة 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7677 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 146 الفا و668 حالة لغاية الان بينهم  2547 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 114 الفا  و931 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7677   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  896  الفا و571 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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