قاليباف يؤكد على التعاون بين طهران وأنقرة لتعزيز السلام والأمن الدائمين

وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الوطني التركي اليوم الجمعة، قدم مصطفی شنتوب التهاني الى محمد باقر قاليباف بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، وبحث معه حول التطورات والقضايا الإقليمية.

وفي بداية المحادثة الهاتفية، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى القواسم المشتركة بين البلدين، وقال: أن العلاقات الودية قائمة على أعلى مستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية تركيا، و إن مجلس الشورى الإسلامي يرحب ويدعم أي عمل لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين.

وشدد قاليباف على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال : نظرا لأهمية العلاقات بين البلدين، بأذن الله، سيتم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في مجلس الشورى الإسلامي قريبا.

وشدد على أهمية استمرار الحوار بين إيران وروسيا وتركيا في إطار اتفاقية أستانا بشأن سوريا.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه المحادثة، على أهمية التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية من أجل إحلال السلام والأمن الدائمين، وشدد على تآزر ووحدة وتضامن الدول الإسلامية لمواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني .

بدوره هنأ رئيس البرلمان التركي، الدكتور قاليباف على انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي، وشدد على استعداد البرلمان التركي لتعزيز وتقوية العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما العلاقات البرلمانية.

وأعرب مصطفى شنتوب عن أمله في عودة مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران إلى طبيعتها بعد السيطرة على أزمة كورونا.

وأدان الحظر الظالم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي للسفر إلى تركيا.

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