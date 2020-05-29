نبيه بري يهنئ قاليباف بانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وجاء في نص البرقية :ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي محنها إياكم ممثلو الشعب الإيراني الشقيق كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويسعدني بهذه المناسبة ان اتوجه بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني بأسمى آيات التهنئة متمنياً لكم وللشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والإزدهار ولقيادتها التوفيق والسداد.
وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس تم انتخاب " محمد باقر قاليباف " بمجموع 230 صوتا وبذلك اصبح رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي بدورته الحادية عشرة لعام واحد.
انتهى** 2344
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