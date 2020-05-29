٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803800
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نبيه بري يهنئ قاليباف بانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

نبيه بري يهنئ قاليباف بانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

طهران/ 29 ايار/ مايو/ ارنا - أبرق رئيس مجلس النواب ​اللبناني نبيه بري​ إلى ​محمد باقر قاليباف​ بمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس الشورى​ في ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية .

وجاء في نص البرقية :ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي محنها إياكم ممثلو الشعب الإيراني الشقيق كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويسعدني بهذه المناسبة ان اتوجه بإسمي وبإسم ​المجلس النيابي​ اللبناني بأسمى آيات التهنئة متمنياً لكم وللشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والإزدهار ولقيادتها التوفيق والسداد.

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس تم انتخاب " محمد باقر قاليباف " بمجموع 230 صوتا وبذلك اصبح رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي بدورته الحادية عشرة  لعام واحد.

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