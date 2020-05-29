رضائي يتنافس على حصول لقب أفضل آسيوي في تاريخ الدوري الايطالي

ورشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أفضل اللاعبين الآسيويين في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بما في ذلك رحمان رضائي، المدافع السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم وبرسيبوليس للتصويت عليه.

وفي استطلاع الراي ، سيتنافس رضائي مع أمثال هيديوشي ناكاتا ويوتو ناجاتومو وكيسوكي هوندا وتاكايوتاموريمووتو وشونزوكي ناكامورا من اليابان وعلي عدنان من العراق ومارك بريشيانو وونسه غرلا من أستراليا، بالإضافة إلى تشون سوا الكوري.

ولعب رضائي لثلاث فرق ليفورنو وميسينا وبيروجيا خلال سبع سنوات من حضوره في الدوري الإيطالي.