همتي: نتخلص تدريجياً من التضخم المزمن

وكتب عبد الناصر همتي في مذكرة نشرت اليوم الجمعة: أشكر جميع الخبراء على تقديم آراء بناءة ومفيدة من أجل الحد من التضخم المستهدف، وبالتأكيد مع استمرار آرائهم وتوجيهاتهم، فإنهم سيساعدون البنك المركزي في هذا الأمر المهم.

واضاف : كما أكد السيد رئيس الجمهورية، فان الانضباط المالي هو شرط مهم للسيطرة على التضخم، وأن السياسة الصائبة للحكومة، تتمثل في سد العجز بالميزانية عن طريق تسليم الأسهم وإصدار السندات ، وهذا سوف يساعد البنك المركزي على مراقبة نمو السيولة عن كثب.

وقال : استهداف التضخم هو آلية حديثة للسياسة النقدية واستراتيجية راسخة في البنوك المركزية في العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتابع : نحن عازمون على تنفيذ هذه التجربة الناجحة في إيران أيضا، وبعون الله، فان البنك المركزي مصمم على إعادة تعريف مسار العقود الخمسة الماضية ، والعلاقة بين البنك المركزي وتدخل الحكومة، والتخلص التدريجي من التضخم المزمن.

وقال : سيقلص البنك المركزي من اختلال التوازن بين البنوك ويحافظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي من خلال مراقبة ميزانيات البنوك عن كثب.

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