٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803832
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همتي: نتخلص تدريجياً من التضخم المزمن

همتي: نتخلص تدريجياً من التضخم المزمن

طهران/ 29 ايار/ مايو/ ارنا - شدد محافظ البنك المركزي في مذكرة، على استهداف التضخم وجهود البنك المركزي لتقليص عدم التوازن بين البنوك، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي قائلا "سنتخلص تدريجيا من التضخم المزمن".

وكتب عبد الناصر همتي في مذكرة نشرت اليوم الجمعة: أشكر جميع الخبراء على تقديم آراء بناءة ومفيدة من أجل الحد من التضخم المستهدف، وبالتأكيد مع استمرار آرائهم وتوجيهاتهم، فإنهم سيساعدون البنك المركزي في هذا الأمر المهم.

واضاف : كما أكد السيد رئيس الجمهورية، فان الانضباط المالي هو شرط مهم للسيطرة على التضخم، وأن السياسة الصائبة للحكومة، تتمثل في سد العجز بالميزانية عن طريق تسليم الأسهم وإصدار السندات ، وهذا سوف يساعد البنك المركزي على مراقبة نمو السيولة عن كثب.

وقال : استهداف التضخم هو آلية حديثة للسياسة النقدية واستراتيجية راسخة في البنوك المركزية في العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتابع : نحن عازمون على تنفيذ هذه التجربة الناجحة في إيران أيضا، وبعون الله، فان البنك المركزي مصمم على إعادة تعريف مسار العقود الخمسة الماضية ، والعلاقة بين البنك المركزي وتدخل الحكومة، والتخلص التدريجي من التضخم المزمن.

وقال : سيقلص البنك المركزي من اختلال التوازن بين البنوك ويحافظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي من خلال مراقبة ميزانيات البنوك عن كثب.

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