رئيس مجلس النواب الباكستاني يصف قاليباف بانه صديقه القديم

واكد سنجراني على تعزيز العلاقات أكثر فاكثر بين ايران وباكستان بما يخدم السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، معربا عن امله في تعزيز العلاقات الاخوية الوثيقة بين طهران واسلام اباد أكثر من اي وقت مضى في عهد رئاسة قاليباف لمجلس الشورى الاسلامي في إيران.

واشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الى ضرورة تعزيز التعاون البرلبين برلمانات آسيا وتوسيع التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة فيروس كورونا ، داعيا الى تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكانت الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني قد بدأت أعمالها يوم الاربعاء الماضي وتم في اليوم الثاني انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس الجديد.

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