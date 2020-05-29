٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:١٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803884
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رئیس الدوما الروسی یدعو للتعاون مع برلمان ایران الجدید

رئیس الدوما الروسی یدعو للتعاون مع برلمان ایران الجدید

موسكو/ 29 ايار/ مايو/ ارنا - بعث رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) رسالة الى رئيس الدورة الجديدة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أكد فيها رغبة موسكو في مواصلة التعاون مع مجلس ايران الجديد كما تعاونت مع المجلس السابق.

وبارك فياتشيسلاف فولودين، لقاليباف انتخابه رئيسا للدورة الجديدة من مجلس الشورى الاسلامي ، مؤكدا ان اعضاء الدوما في المجمع الفيدرالي للبرلمان الروسي يرغبون في استمرار التعاون الفعال مع المشرعين الايرانيين في اطار تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن الاقليمي ومواجهة التهديدات والتحديات المعاصرة.

وفي رسالة منفصلة أخرى، أشاد رئيس مجلس الدوما الروسي، برئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني ، الذي ترأس المجلس لمدة 12 عاما.

وكتب فوالودين في رسالة إلى لاريجاني : أود أن أشكرك على تعاونك في إطار العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأضاف: تمكنا معا من دفع قضايا مهمة في العلاقات بين البلدين من حيث التعاون البرلماني والأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.

وخاطب لاريجاني قائلا: لقد كنت أحد مؤسسي مؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي.

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