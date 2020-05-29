الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الإيرانية الروسية المشتركة سيعقد في القوقاز

وبحسب وزارة الطاقة مساء الجمعة، ناقش الجانبان في محادثة هاتفية مساء اليوم بين رضا أردكاني وألكسندر نوفاك، قضايا مختلفة، بما في ذلك المشاريع بين البلدين وعقد الدورة السادسة عشرة للجنة.

كما اتفقا في المحادثة الهاتفية بشأن شراء إيران بعض السلع الأساسية من روسيا.

و تبادل أردكانيان ونوفاك، رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين روسيا وإيران، وجهات النظر حول تقدم سير العمل في مشاريع محطات الطاقة، وخاصة "سيريك".

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بشراء السلع الأساسية من الاتحاد الروسي والعملية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البناء لأربع محطات للطاقة الحرارية في بندر عباس المعروفة ب سيريك، جرى أيضا مناقشة كهربة خط سكة حديد كرمسار- إنتشيه برون ومشاريع أخرى لمحطات الطاقة.

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