٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83803891
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الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الإيرانية الروسية المشتركة سيعقد في القوقاز

الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الإيرانية الروسية المشتركة سيعقد في القوقاز

طهران/ 29 ايار/ مايو/ ارنا - اتفق وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري للجمهورية الاسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، ووزير الطاقة الروسي، على عقد الاجتماع القادم للجنة في احدى مدن القوقاز في خريف هذا العام.

وبحسب وزارة الطاقة مساء الجمعة، ناقش الجانبان في محادثة هاتفية مساء اليوم بين رضا أردكاني وألكسندر نوفاك، قضايا مختلفة، بما في ذلك المشاريع بين البلدين وعقد الدورة السادسة عشرة للجنة.

كما اتفقا في المحادثة الهاتفية بشأن شراء إيران بعض السلع الأساسية من روسيا.

و تبادل أردكانيان ونوفاك، رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين روسيا وإيران، وجهات النظر حول تقدم سير العمل في مشاريع محطات الطاقة، وخاصة "سيريك".

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بشراء السلع الأساسية من الاتحاد الروسي والعملية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البناء لأربع محطات للطاقة الحرارية في بندر عباس المعروفة ب سيريك، جرى أيضا مناقشة كهربة خط سكة حديد كرمسار- إنتشيه برون ومشاريع أخرى لمحطات الطاقة.

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