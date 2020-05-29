روسيا: سلوك الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مقلق للغاية

و في مؤتمر عبر الإنترنت في النادي الدبلوماسي بموسكو، حيث اجابت على اسئلة الصحفيين وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بها على موقع يوتيوب، أشارت ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي، ووصفت الخطوة بأنها "مقلقة للغاية" وتؤدي الى الفوضى في مجال العلاقات الدولية وخاصة في ضمان الاستقرار الاستراتيجي.

وصرحت زاخاروفا أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد وبشكل غير قانوني من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) بشأن برنامج إيران النووي.

وتابعت: أن الادارة الأمريكية أعلنت أن هذه الاتفاقية لم تعد مفيدة لهم (الولايات المتحدة) ولا تعتبر هذه الصفقة مناسبة وجديرة بها.

وقالت زاخاروفا : بالنسبة لنا فاننا قلقون جدا ومن الممكن أن تتحول إلى فوضى، خاصة في مجال الأمن الدولي.

علما أن إيران والقوى الكبرى توصلت إلى اتفاق تاريخي في يوليو 2015، حيث خفضت إيران من أنشطتها النووية في مقابل الغاء الحظر عليها، لكن في مايو 2018 انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاقية، وأعاد فرض العقوبات.

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