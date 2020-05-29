الرئيس روحاني: ينبغي ازالة هواجس الطلبة واوليائهم بشان اداء الامتحانات حضوريا

وخلال اتصاله الهاتفي الجمعة مع وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي، قال الرئيس روحاني، ان مسالة التعليم في البلاد لم تتعطل في ظل جهود الكوادر التعليمية والمعلمين رغم تفشي فيروس كورونا وسنبذل الجهود جميعا للعمل عبر التزام البروتوكولات الصحية لتبديد هواجس الطلبة واولياء امورهم في المراحل التي يؤدي الطلبة امتحاناتهم فيها بصورة حضورية.

واشاد بجهود كوادر التعليم والمعلمين في البلاد، الذين لم يعلقوا التعليم بجهودهم رغم المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ورفعوا شعار "إغلاق المدارس لا يعني تعليق التعليم" ، وقال إن استخدام الفضاء الإلكتروني والتعليم عن بعد مهم جدًا لمواصلة عملية تعليم الطلبة.

كما اعتبر الرئيس روحاني الاستفادة من تجربة الأشهر القليلة الماضية في مجال التعلم عن بعد والتاكد من فاعلية البرامج في معالجة أوجه القصور في التعليم غير المباشر والقائم على الفضاء الإفتراضي للتحضير لبدء العام الدراسي المقبل ورعاية استمرارية الاداء النوعي للتعليم .

واعتبر إن كورونا لم ينته بعد، ويجب الاستمرار في الاستعداد للتعايش مع المرض في المستقبل، واضاف، ان التعليم يجب أن يخطط للسنة الدراسية القادمة وأن تنفذ الانشطة التعليمية في ظل التعايش مع كورونا من خلال دراسة الوضع بالتعاون مع وزارة الصحة ، ووضع البروتوكولات اللازمة ورفعها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للموافقة عليها.

انتهى ** 2342