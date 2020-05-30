تدشين سابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان

وقال شريعتي في تصريح للصحفيين مساء الجمعة على هامش مراسم تدشين هذا المختبر، انه وفي ظل جهود جامعة "جندي شابور" للعلوم الطبية في اهواز فقد تم تدشين رابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في اهواز ليصل العدد في المحافظة الى 7 مختبرات في مدن اهواز ودزفول وبهبهان وابادان.

واوضح بانه سيتم قريبا تدشين ثامن مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في مستشفى "طالقاني" في اهواز.

واشار شريعتي الى ان العدد اليومي لاختبارات تشخيص الاصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان يبلغ الان 2300 ومن المقرر ان يرتفع الى 3000 قريبا.

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