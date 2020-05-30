٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83803994
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تدشين سابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان

تدشين سابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان

اهواز / 30 ايار / مايو / ارنا- اعلن محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي عن تدشين رابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران ليصل العدد على مستوى المحافظة الى 7 مختبرات.

وقال شريعتي في تصريح للصحفيين مساء الجمعة على هامش مراسم تدشين هذا المختبر، انه وفي ظل جهود جامعة "جندي شابور" للعلوم الطبية في اهواز فقد تم تدشين رابع مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في اهواز ليصل العدد في المحافظة الى 7 مختبرات في مدن اهواز ودزفول وبهبهان وابادان.

واوضح بانه سيتم قريبا تدشين ثامن مختبر لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في مستشفى "طالقاني" في اهواز.

واشار شريعتي الى ان العدد اليومي لاختبارات تشخيص الاصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان يبلغ الان 2300 ومن المقرر ان يرتفع الى 3000  قريبا.

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