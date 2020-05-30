استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الاسباط في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في منطقة باب الأسباط، وتركته ينزف على الأرض، قبل ان تعلن استشهاده بعد وقت قصير.

وأغلقت قوات الاحتلال في اعقاب الحادث الأبواب الرئيسية المؤدية الى البلدة القديمة من القدس المحتلة .

من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم ان إعدام جيش الاحتلال لمواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال.

واضاف في تصريح وصل مراسلنا ان هذه الجرائم ستكون دائماً وقوداً لثورة الشعب المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية، ورد الشعب الفلسطيني عليها سيكون في كل مرة فعل مقاوم جديد وانتفاضة متواصلة

واكد ان السلوك الإرهابي لقادة الاحتلال وتعطشهم للدم الفلسطيني يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها بعض الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، وأن استمرار مساعي هذه الأطراف سيحولها إلى شريكة مع المحتل في إراقة الدم الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قتلت في وقت سابق شاب فلسطيني بمدينة رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

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