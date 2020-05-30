ضبط أكثر من 20 طنا من المخدرات في ايران خلال اسبوع

وقال اصلاني الیوم السبت ان كمية المخدرات التي تم ضبطها في مختلف ارجاء البلاد خلال الاسبوع الماضي بلغ 20 الف و542كيلوغرام ما سجل ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة ما يعادل 14 الفا و121 كلغ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفت الى اعتقال ثمانية الاف و655 شخصا متهما بالاتجار وتعاطي المخدرات.

واشار الى ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة تعود الى المحافظات الحدودية.

وبين اصلاني انه خلال هذه الفترة تم ضبط 492 سيارة كانت تستخدم لتهريب المخدرات وكذلك ضبط 10 قطعة سلاح ناري كانت بحوزة المهربين.

انتهى** 1453**