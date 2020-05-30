ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى7734 حالة

واوضح جهانبور في تصريح صحفي اليوم السبت، انه تم تسجيل 2282 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 148 الفا و950 حالة لغاية الان بينهم2533 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 116 الفا و827 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 57 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس7734 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 915 الفا و998 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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