مسؤول : مهرجان "سنهزم كورونا" للكاريكاتير لقي ترحيبا من فنانين في 88 دولة

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح عزيزي ان هذا المهرجان الدولي بدأ اعماله في محافظة شيراز (جنوب) تزامنا مع "يوم القدس العالمي" (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك) ويضم 4 الاف و200 اثرا لما يزيد عن الف و 300 فنان يمثلون 88 دولة في العالم.

واكد هذا المسؤول الاكاديمي ان مهرجان سنهزم كورونا للكاريكاتير يعد اول بادرة ثقافية من نوعه حول فيروس كورونا المتفشي في العالم، وعليه فقد لقي ترحيبا جيدا على الصعيد الدولي.

وتابع، ان مراسم اختتامية المهرجان ستقام في غضون الشهر القادم بطهران حيث سيتم ازاحة الستار عن كتاب يضم كافة الاثار المشاركة وتوزيعه بين المشاركين.

ولفت عزيزي الى ان مهرجان الكاريكاتير الدولي حول جائحة كورونا يقام برعاية وتنظيم جامعة شيراز للعلوم الطبية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة الفنون بمنظمة الدعوة الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع