وزارة الخارجية : الحظر على تعاون ايران النووي انتهاك سافر للقرار 2231

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم السبت، ان موسوي اذ وصف الحظر الامريكي الاخير ضد تعاون ايران النووي الدولي، بانه انتهاك سافر للقرار 2231 وميثاق الامم المتحدة، دان هذا الاجراء بشدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ان هذا الاجراء يتجاهل الحقوق الجوهرية للجمهورية الاسلامية الايرانية كما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام الدولي.

موسوي، اكد على ان ايران ترصد عن كثب التداعيات الفنية والسياسية لهذا الاجراء، ولو ادّى الى نتائج سلبية فيما يخص الحقوق النووية الايرانية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي، سيتم اتخاذ اللازم بشأن الخطوات العملية والحقوقية.

يذكر ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اعلن الخميس الماضي، الغاء اعفاءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي، مضافا الى فرض الحظر على اثنين من العلماء الايرانيين فيما يخص البرنامج النووي ايضا.

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