باكستان شعبا و حکومة وبرلمانا تطالب برفع الحظر عن ايران

ونقل مراسل "ارنا" من اسلام اباد عن مكتب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في بيان اليوم السبت، ان "سنجراني" استعرض خلال اتصال هاتفي مع قاليباف، التطورات الاقليمية وضرورة التماسك بين رؤساء البرلمانات في دول اسيا لتامين الرخاء العام ومواجهة وباء كورونا.

واضاف البيان، ان رئيس الشيوخ الباكستاني اشار الى المشاكل الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران، قائلا : نحن نؤكد على رفع الحظر عن الجمهورية الاسلامية الايرانية ونعلن من جديد بان ذلك يشكل مطلب الشعب والبرلمان والحكومة في باكستان.

واكد سنجراني، مخاطبا قاليباف الذي وصفه بالصديق القديم لباكستان، ضرورة توسيع العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها العلاقات البرلمانية بين طهران واسلام اباد.

كما نوّه الى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في الاوساط الدولية؛ متطلعا الى مزيد من الاواصر الوثيقة بين طهران واسلام اباد خلال فترة رئاسة قاليباف لمجلس الشورى الاسلامي في ايران.

و وجّه رئيس البرلمان الباكستاني خلال هذه المباحثات، دعوة الى رئيس البرلمان الايراني الجديد لزيارة بلاده، منوها بدور برلماني البلدين الهام في دعم السلام والاستقرار المستدامين على صعيد المنطقة.

واشار البيان الصادر عن مجلس الشيوخ الباكستاني ايضا، الى ان الجانبين ناقشا في مباحثاتهما الهاتفية السبل الكفيلة بتنمية التبادل الحدودي بين البلدين.

انتهى ** ح ع