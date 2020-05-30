الرئيس روحاني يهنئي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا

وكتب الرئيس روحاني في رسالة التهنئة الى ميلانوفيتش : انني اهنئ فخامتكم والشعب الكرواتي، اصالة ونيابة عن الحكومة والشعب الايرانيين، بمناسبو حلول اليوم الوطني لجمهورية كرواتيا في 30 ايار / مايو.

كما اعرب رئيس الجمهورية، عن امله ان تؤدي القواسم المشتركة الثقافية وطاقات التعاون الواسعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية الى تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وزغرب اكثر فأكثر وبما يصب في مصالح الشعبين الايراني والكرواتي.

وختم الرئيس روحاني بالدعاء لرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش بالسلامة والنجاح، وللشعب الكرواتي بالرقي والرخاء.

انتهى ** ح ع