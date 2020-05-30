٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83804927
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الرئيس روحاني يهنئي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا

الرئيس روحاني يهنئي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا

طهران / 30 ايار / مايو / ارنا –بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" الى نظيره الكرواتي "زوران ميلانوفيتش" هنأ فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في هذا البلد المصادف 30 مايو من كل عام.

وكتب الرئيس روحاني في رسالة التهنئة الى ميلانوفيتش : انني اهنئ فخامتكم والشعب الكرواتي، اصالة ونيابة عن الحكومة والشعب الايرانيين، بمناسبو حلول اليوم الوطني لجمهورية كرواتيا في 30 ايار / مايو.

كما اعرب رئيس الجمهورية، عن امله ان تؤدي القواسم المشتركة الثقافية وطاقات التعاون الواسعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية الى تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وزغرب اكثر فأكثر وبما يصب في مصالح الشعبين الايراني والكرواتي.

وختم الرئيس روحاني بالدعاء لرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش بالسلامة والنجاح، وللشعب الكرواتي بالرقي والرخاء.

انتهى ** ح ع

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