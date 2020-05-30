موسوي: لن ينخدع العالم بلعبة توجيه التهم الأميركية

طهران/30 أيار/مايو/إرنا- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، ان الإدارة الأميركية عديمة المسؤولية وبعد أن أخفقت في أداء مهامها، كانت تبحث دوما عن طريق للهروب والتغطية على الفظائع التي خلفتها، غير أن العالم لن ينخدع بلعبة توجيه التهم الأميركية.

وأضاف موسوي في تغريدة له اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على تويتر: في الحلقة الجديدة من مسلسل "الإنسحاب"، قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية وسط جائحة أربكت العالم أجمع.

وشدد، ان لعبة توجيه التهم الأميركية لم ولن تخدع العالم.

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