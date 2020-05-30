التبادل التجاري بين إيران وقطر يبلغ 365 مليون دولار

وأضاف، ان السلع الإيرانية المصدرة الى قطر بلغت قيمتها 335 مليون دولار وأوضح، ان أنواع الفواكه والخضار، والأسماك، والسجاد، والاسمنت ومواد وأحجار البناء، والزفت، والأعمدة الحديدية، والمواد الغذائية، والحلويات، والفستق، وأنواع الحبوب شكلت معظم السلع الإيرانية المصدرة الى قطر.

وفيما أشار موسى بور الى أن واردات إيران من قطر تبلغ 30 مليون دولار، أضاف أن أهم السلع الموردة إلى إيران تشمل الأجهزة الكهربائية والتايرات والغاز المسال.

انتهى**أ م د