٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83805146
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مسؤول : طهران تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا

مسؤول : طهران تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا

طهران / 30 ايار / مايو / ارنا – قال محافظ طهران "انوشيروان محسني بند بي" : ان الاحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في العاصمة طهران تشير الى السير نحو احتواء هذا المرض وذلك نظرا الى تراجع مؤشرات استقبال المرضى في المستشفيات وايضا حالات الوفاة الناجمة عن هذا الوباء.

واضاف "محسني بند بي"، في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في طهران، ان "هناك 3 ستراتيجيات لاتزال سائدة داخل المحافظة في هذا السياق، بما يشمل زيادة الاهتمام المتزامن مع التعليم ورفع المستوى المعرفي لدى الشرائح المجتمعية المختلفة، وتوخي التصريحات المغلوطة لطمأنة المواطنين وعدم تطبيع الموضوع.  

وشدد محافظ طهران على ان انخفاض مؤشر الاصابات لايعني نهاية انتشار المرض في العاصمة الايرانية، داعيا الى مواصلة تنفيذ التعليمات الطبية الاحترازية ولاسيما التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

انتهى ** ح ع

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