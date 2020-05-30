تأكيد باكستاني-إيراني على عقد إجتماع اللجنة الإقتصادية الثنائية

جاء ذلك في إتصال هاتفي جرى اليوم السبت بين رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني.

وشدد قاليباف على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الجارين والمسلمين إيران وباكستان، مشيرا الى تأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأردف، ان مجلس الشورى الإسلامي يرحب باستمرار العلاقات الودية المتنامية مع مجلس الشيوخ الباكستاني، مؤكدا أهمية دور برلماني البلدين في سياق تعزيز التعاون السياسي، والإقتصادي، والأمني الثنائي لا سيما في مجال أمن الحدود.

وعلى صعيد آخر، أعرب قاليباف عن مواساته لباكستان حكومة وشعبا بضحايا الحادث الجوي الذي وقت أخيرا وأدى الى مقتل العشرات.

ورحب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بتنفيذ جميع الإتفاقات بين إيران وباكستان والتسريع في إقامة إجتماع لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين البلدين.

يتبع..أ م د