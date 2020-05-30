تأكيد باكستاني-إيراني على عقد إجتماع اللجنة الاقتصادية الثنائية

وشدد قاليباف على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الجارين والمسلمين إيران وباكستان، مشيرا الى تأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأردف، ان مجلس الشورى الإسلامي يرحب باستمرار العلاقات الودية المتنامية مع مجلس الشيوخ الباكستاني، مؤكدا أهمية دور برلماني البلدين في سياق تعزيز التعاون السياسي، والإقتصادي، والأمني بين البلدين لا سيما في مجال أمن الحدود.

وعلى صعيد آخر، أعرب قاليباف عن مواساته لباكستان حكومة وشعبا بضحايا الحادث الجوي الذي وقت أخيرا وأدى الى مقتل العشرات.

ورحب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بتنفيذ جميع الإتفاقات بين إيران وباكستان والتسريع في إقامة إجتماع لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين البلدين.

الى ذلك، هنأ سنجراني قاليباف لانتخابه رئيسيا جديدا لمجلس الشورى الإسلامي، مؤكدا أهمية العلاقات البرلمانية بين باكستان وإيران لا سيما في سياق النهوض بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفيما أشار الى خلفية العلاقات العريقة والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، أكد أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية، معربا عن أمله في استئناف الفعاليات والتبادل التجاري بين الجانبين لا سيما في المناطق الحدودية الذي تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بجهود الكوادر الطبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة فيروس كوونا وأضاف، ان قطاع الصحة والعلاج في إيران تمكن من تحقيق نجاحات وإنجازات هامة في مكافحة فيروس كورونا على الرغم من ظروف الحظر الصعبة.

وطالب المجتمع الدولي برفع الحظر الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة التي تفشى فيها فيروس كورونا الفتاك.

وأعرب سنجراني عن أمله في استمرار التعاون بين مختلف أقسام برلماني البلدين وتعزيز العلاقات الودية الثنائية.

انتهى**أ م د