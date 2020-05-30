فيلم "بيشكش" الإيراني يتألق في روسيا

واختتم مهرجان سانت بطرسبرغ الدولي للأفلام القصيرة أعماله في دورته الثالثة، وهو يعرض سنويا الأفلام التي تصل إلى النهائيات في دور السينما وعدد من المراكز التعليمية بالمدينة، بهدف الحفاظ على التقاليد الثقافية المحلية والدولية، وإنشاء منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين كتاب الأفلام والمعلمين، واستعراض الأعمال السينمائية لأولئك الذين يصنعون أفلاما للأطفال بمشاركة الأطفال.

وتدور قصة الفيلم الذي تمكن بالفعل من الحصول على الكثير من الألقاب والجوائز الأخرى من العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حول صبي يعيش في قرية نائية بمحافظة كردستان، يقوم بجلب جهاز لعلاج صداع والدته من المدينة، وكلما يريد أن يهديه لها تقع أحداث تحول دون ذلك.

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