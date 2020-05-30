ظریف: آن الاوان ليقف العالم بوجه العنصریة

وفي تغريدة له السبت نشر ظريف صورة للبيان الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد ايران خلال أعمال الشغب في حزيران/ يونيو عام 2018 (في ايران) وخاطب الشعب الاميركي بعبارات مماثلة قائلا: البعض لا يتصورون بان حياة السود مهمة. الى البعض منا ممن يعتبرون حياة السود مهمة: آن الاوان ليقف العالم بوجه التمييز العنصري. العالم ضد التمييز العنصري.

وجاء في نص بيان وزير الخارجية الايراني ازاء الاحتجاجات الاخيرة في اميركا: الحكومة الاميركية تهدر مصادر مواطنيها، سواء في مغامراتها في اسيا او افريقيا او اميركا اللاتينية، سواء دعمها للدكتاتوريات العديدة او طموحاتها لتطوير اسلحتها النووية باهظة التكاليف، كل هذه الامور تزيد معاناة الشعب الاميركي.

واضاف، مثلما قلت سابقا فلا غرابة في استمرار الاحتجاجات في اميركا. الشعب الاميركي يريد من قادته ان يشركه في ثروات البلاد ويلبي مطالبه المشروعة.

وتابع ظريف، اننا ندين التكتيكات العقيمة الدائمة للحكومة الاميركية المتمثلة في قمع وسجن المحتجين وانكار يأس واحباط الشعب الاميركي الذي تعب من التمييز العنصري والفساد والظلم وعدم الكفاءة لدى قادته، والعالم يسمع صوته.

انتهى ** 2342