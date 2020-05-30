إعادة فتح صحون مرقد الإمام الرضا (ع) على مدار الساعة

وقال حميد رضا رحيمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" إنه وفقا لقرار لجنة مكافحة تفشي فيروس كورونا في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) سيعاد فتح ابواب صحون مرقد الامام الرضا (ع) أمام الزوار على مدار الساعة اعتبارا من مساء الليلة (مساء السبت).

وأضاف رحيمي، انه منذ 26 ايار/مايو، كانت أبواب صحون مرقد الامام "علي بن موسى الرضا عليه السلام" تفتح كل يوم صباحا بعد ساعة من شروق الشمس لغاية ساعة قبل الغروب.

بدوره قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي على هامش اجتماع لجنة مكافحة كورونا في مشهد: إن قرار فتح أبواب صحون المرقد الرضوي على مدار الساعة يعود الى لجنة مكافحة فيروس كورونا في المحافظة.

وأضاف نمكي: إنه مع التزام البروتوكولات الصحية، لا توجد هنالك مشكلة في إعادة فتح أبواب صحون المرقد الرضوي على مدار الساعة وان تدخلنا يتمثل فقط من خلال مراقبة التزام البروتوكولات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وعدم اقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة.

انتهى ** 2342