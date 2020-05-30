وزير الصحة: كورونا يمكن ان يعود بموجة اقوى في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية

وقال نمكي في تصريح للصحفيين السبت في ختام اجتماعه بمسؤولي العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، لا ينبغي للمواطنين ان يتصوروا بان فيروس كورونا قد انتهى لانه في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية واللامبالاة فمن الممكن ان يعود الفيروس بموجة اقوى.

واعلن وزير الصحة عن الغاء قيود اوقات الزيارة في صحون المرقد الرضوي الشريف وقال انه تم اتخاذ القرار بفتح ابواب صحون المرقد على مدار الساعة بعد ان كانت محددة بساعات معينة في اليوم.

واشاد نمكي بجهود وتدابير العتبة الرضوية المقدسة ودورها المهم جدا في ادارة هذه العتبة بشان الوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا وتاثيرها ودورها البارز بشان سائر العتبات المقدسة في البلاد.

واوضح بانه تقرر ان تتولى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي فقط عملية الاشراف على حسن الالتزام بالبروتوكولات الصحية في المرقد الرضوي الشريف فيما تكون بقية الامور المتعلقة بالوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا على عاتق جميع المنظمات المدنية وجامعة العلوم الطبية.

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