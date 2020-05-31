مباراة ودية بين منتخب ايران لكرة الصالة ونظيريه البرازيلي والاسباني

المنتخب الايراني لكرة الصالة واستعدادا لمشاركة قوية في بطولة امم اسيا سيلعب عددا من المباريات الودية مع افضل منتخبات العالم وفي هذا الاطار ستكون له مبارتين مع كل من البرازيل واسبانيا.

ومن المحتمل مشاركة المنتخب الايراني لكرة الصالة في المنافسات الودية الرباعية التي ستقام في تايلندا ومن المشاركين فيها منتخب اسبانيا صاحب المركز الثاني عالميا في كرة الصالة .

كما سيلعب المنتخب الايراني مباراة ودية اخرى مع البرازیل المنتخب الاول عالميا ومنافس المنتخب الايراني الرئيس في المنافسات العالمية .

و كانت من المقرر اقامة بطولة العالم لكرة الصالة خلال الفترة 12 سبتمر الى 3 اكتوبر 2020 في ليتوانيا الا ان الفيفا قرر تاجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

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