اللواء موسوي: الارتقاء بالاستعداد القتالي من المهام الاساسية للجيش

أعلن اللواء عبد الرحيم موسوي ذلك خلال زيارته اليوم الاحد القاعدة العملياتية لفرقة 23 للمغاوير، وقيم القدرات القتالية لوحدة 223 من القوات الخاصة، والوحدة الهجومية المتنقلة 123 التابعة للقوة البرية.

وقال : يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بتطبيق العدالة.

وأشار القائد العام للجيش كذلك إلى تعزيز الاستعداد القتالي والرؤية القتالية والبصيرة وأضاف: تحسين القدرة القتالية من حيث الجودة والكمية وبما يتناسب مع المهمة والتهديدات مدرج على جدول أعمالنا الدائم، مضيفا إن تعزيز الاستعداد القتالي يعني الحفاظ على ما لدينا وتجهيزه واستخدامه بأفضل طريقة ممكنة، وهذه مهمة جميع مستويات القيادة.

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