ايران تنتج عدة جزيئية بامكانها تشخيص الاصابة بكورونا خلال 55 دقيقة

وقال مدير شركة " سلامت يار بهشت دايان" المعرفية التابعة لجامعة اميركبير الصناعية اميرعباس اسماعيل زاده ان الشركة بدأت نشاطها في العام 2008 في مجال تشخيص امراض سرطان الرئة والصدر والقولون ولكن بعد تفشي كورونا قامت ببحوث تشخيص الفيروس وتمکنت بجهود الاخصائيين من انتاج عدة جزيئية تشخيصية باستطاعتها تشخيص الاصابة بكورونا عن طريق اللعاب خلال 55 دقيقة عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل بالزمن الحقيقي ( real-time pcr).

واوضح اسماعيل زاده ان هذه العدة حصلت على تأييد معهد باستور ويتم تسويقها محليا.

واشار الى وجود طلبات لتصدير هذه العدة الى دول كثيرة منها جمهورية اذربيجان وتركيا ورومانيا واسبانيا وبريطانيا قائلا: نحن بصدد الحصول على التراخيص لتصديرها .

ونوه الى ان الدقة التشخيصية لهذه العدة هي اكثر من 2.5 الى 10 اضعاف مثيلتها الاجنبية.

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