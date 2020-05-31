فتح أبواب المسجد الاقصى بعد سبعين يوما من الاغلاق بسبب كورونا

وبدأ توافد المصلين الى الأقصى منذ ساعات الفجر الاولى و دخلوا اليه وهم يرددون التكبيرات والهتافات في الساحات، كما رفعوا العلم الفلسطيني وساروا وصولا الى ساحة المسجد القبلي حيث سجدوا "سجدة الشكر لله".

وأوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك ان ما بين 3_4 الاف مصل ادوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وانتشروا في مصليات وساحات الأقصى.

وقال الشيخ الكسواني"امتزجت المشاعر الدموع بالفرحة خلال استقبال المصلين المشتاقين للاقصى، ونحن عهدنا ان يكون الأقصى عامرا بالمسلمين وهذا ما يشتاق اليه المسجد".

وشدد الشيخ عمر الكسواني على ضرورة الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بالتباعد بالصفوف والانتشار في المصليات والساحات ووضع الكمامة والمحافظة على النظافة، والتعاون مع حراس وسدنة الاقصى.

وأضاف ان الموظفين سيقومون بتعقيم مصليات وساحات الأقصى بشكل دائم وقاية للوافدين الى الأقصى.

وفي ساعات الصباح اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الاقصى بحماية من شرطة الاحتلال الصهيوني .

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