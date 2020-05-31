كوريا الجنوبية تستخدم التكنولوجيا الإيرانية في انتاج مياه معدنية منكهة

وقال علي رضا نعيمي، عضو مجلس ادارة شركة " اكسير رويان طبيعت" المعرفية : خلال زيارتنا إلى كوريا الجنوبية لتحديد المشاريع في مجال إعادة التدوير، وجدنا أن مجموعة استثمارية في كوريا الجنوبية تبحث عن التكنولوجيا التي من الممكن إذابة الدهون في الماء واستخدامها في صناعة المواد الغذائية، وبعد العودة إلى إيران عملنا على تطوير هذه التكنولوجيا ونجحنا أخيرا في توفير التكنولوجيا المطلوبة للكوريين.

واشار: أخيرا، تم بيع تركيبة هذه التكنولوجيا إلى شركة في كوريا الجنوبية، ويتم استخدام هذه التكنولوجيا في المكملات الغذائية والمواد الغذائية، وباستخدام هذه التركيبة حاليا في كوريا الجنوبية، يتم إذابة أوميغا 6 والأحماض الدهنية المفيدة في الماء مع إضافة المحاليل المنكهة، ويتم إنتاج وتسويق منتجات المياه المعدنية المنكهة التي تحتوي على مكملات مفيدة للجسم.

واضاف: بعد التعاون بنجاح مع الكوريين، تتطلع الشركة إلى استخدام هذه التكنولوجيا محليا، لذلك استخدمنا هذه التكنولوجيا لإنتاج مكملات تحتوي على أحماض دهنية ومنتجات أوميجا 3، وقمنا بتطوير مكملات غذائية للاستخدام، وفي الوقت الحالي، فان المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك، لها رائحة كريهة، لذلك هناك مشاكل في استخدامها، في حين أن بعض الأشخاص، مثل الأطفال المصابين بالتوحد، يجب أن يستخدموا مثل هذه الزيوت، لذا قمنا بتصنيع مكملات عديمة الرائحة الكريهة وشديدة الامتصاص في نفس الوقت.

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