قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت الـ9 مليارات دولار

كشفت أحدث الإحصاءات الجمركية عن التجارة الخارجية، أنه في الشهرين الأولين من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس)، أن قيمة الصادرات بلغت 4 مليارات و300 مليون دولار وقيمة الواردات 5 مليارات و41 مليون دولار.

وقدر حجم البضائع المتداولة بـ 21 مليون طن، منها 14.5 مليون طن للصادرات و حوالي 6.5 مليون طن للواردات.

الوجهات الخمس للصادرات الايرانية غير نفطية خلال هذه الفترة، هي الصين بـ 1.190 مليار دولار، وبحصة أكثر من 27 في المائة، العراق بـ 1.107 مليار دولار وأكثر من 25 في المائة، والإمارات بـ 682 مليون دولار، وأكثر من 15 في المائة، وأفغانستان استوردت 341 مليون دولار من البضائع الايرانية واستحوذت على حصة حوالي 8 في المائة، وتركيا استوردت بضائع بقيمة 144 مليون دولار من ايران خلال الشهرين الماضيين ، وبهذه الارقام لم يحدث تغيير في تكوين وجهات التصدير الإيرانية مقارنة بالأشهر السابقة.

وأما المصادر الخمسة للواردات الايرانية خلال هذه الفترة، فقد كانت الصين بمبلغ مليار و234 مليون دولار، والإمارات بمبلغ 1.78 مليار دولار وتركيا بمبلغ 535 مليون دولار وروسيا بمبلغ 356 مليون دولار والهند بمبلغ 335 مليون دولار.

انتهى** 2344