عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7797 شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2516 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 151 الفا و 466 حالة لغاية الان بينهم 2527 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 118 الفا و848 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7797 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 935 الفا و894 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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