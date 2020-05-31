٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83806124
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عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7797 شخصا

عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7797 شخصا

طهران/ 31 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 151 الفا و466 شخصا، فيما توفي 63 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7797 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2516 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 151 الفا و 466 حالة لغاية الان بينهم  2527 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 118 الفا  و848 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7797  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 935 الفا  و894 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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