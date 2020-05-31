نائب رییس البرلمان الفلسطیني يهنئ قاليباف بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وأكد "بحر" في رسالة تهنئة أرسلها الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الجديد، أن "نواب الشعب وعموم أبناء الشعب الفلسطيني يهنئون الجمهورية الإسلامية الإيرانية"؛ داعيا الباري تعالى أن "يعين رئيس البرلمان الإيراني الجديد على حمل الأمانة".

وتطلع "بحر" بأن تكون الفترة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى الاسلامي في ايران مثمرة وتلبي تطلعات الشعب الإيراني.

كما اشاد بدور البرلمان الايراني في دورته السابقة و وقوفه الجاد مع القضية الفلسطينية، "آملاً أن يستمر ويرتقي الدور الإيراني في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته".

الجدير بالذكر أن محمد باقر قاليباف، انتخب رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي في ايران الخميس الماضي لفترة عام واحد، حيث حصل على 230 صوتاً من إجمالي أصوات النواب البالغ عددهم 267.

انتهى**2018/ ح ع **