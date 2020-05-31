الخارجية الإيرانية: يجب على أميركا تغيير سياساتها الفاشلة

وصرحت الخارجية الإيرانية في تغريدتها: ان الكيان الأميركي الذي لم يف بوعده حول التوقف عن إهدار الأموال في خوض المغامرات في الخارج وأصبح اليوم غارقا في أزمة كوفيد-19 التي افتعلها بنفسه، أخذ يلجأ بالـ "الكلاب الأكثر شراسة والأسلحة المشؤومة" لإرعاب المحتجين على الجيش.

وأكدت: يتعين على الولايات المتحدة بدلا من ذلك، الإصغاء الى صوت شعبها وتغيير سياساتها الفاشلة.

انتهى**أ م د