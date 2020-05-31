نخب عراقية : شحنة الوقود الايراني الى فنزويلا شكّلت صفعة قوية لأمريكا

وفي سياق متصل، اصدر رئيس المؤتمر الوطني العراقي للاكراد الفيليين "طارق المندولاوي" بيانا تلقت "ارنا" نسخة منه اليوم الاحد، اكد فيه ان اجراء الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا، من شأنه ان يضع حدا لقرارات الحظر والقيود الاقتصادية الاحادية الامريكية ضد الدول الاخرى.

واضاف مندلاوي، ان المجتمع الدولي بحاجة اليوم واكثر من اي وقت مضى الى التماسك في صد السياسات الامريكية احادية الجانب؛ واصفا هذه السياسات بانها وضعت الاقتصاد العالمي تحت غطرسة الرؤى الخاطئة للبيت الابيض.

وتابع : ان الاجراء الايراني الذي جاء تضامنا مع فنزويلا، شكّل خطوة جديرة بالثناء والتاسي لسائر الدول التي تعارض السياسيات الامريكية.

وشدد البيان الصادر عن الاكراد الفيليين العراقيين، على المجتمع الدولي بمواجهة سياسات الحظر التي تنتهجها واشنطن؛ واصفا هذه الاجراءات بانها ضرب من الارهاب ضد الدول والحركات المنادية بالحرية في انحاء العالم.

الى ذلك، علق رئيس مركز العراق للدراسات الستراتيجية "محمد صادق الهاشمي" على شحنات الوقود الايرانية المرسلة الى فنزويلا؛ مبينا ان ايران حققت عبر هذه الخطوة، 13 انجازا سياسيا وستراتيجيا هاما في سياق كسر الحصار الامريكي الاحادي.

واردف الهاشمي، ان ايران اثبتت بانها اصبحت اكثر قوة بعد واقعة استشهاد الفريق قاسم سليماني، كما سبق لهذا البلد ان تعاظمت قدراتها في حقبة ما بعد رحيل الامام الخميني (ره) تحت رعاية وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي.

انتهى ** ح ع