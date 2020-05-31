إعادة فتح طريق الرقة – حلب بالاتجاهين بعد 8 سنوات على إغلاقه

وأكد المحافظ في تصريح أدلى به لصحيفة الوطن: نتيجة الجهود التي بذلها الفريق الحكومي بدأ اعتباراً من صباح اليوم عودة العمل على طريق الرقة حلب الدولي والذي يربط محافظة حلب مع محافظة الرقة مروراً بمدينة الطبقة، حسبما أفاد موقع.

وتقوم الفرق الطبية التابعة لمديرية صحة الرقة بفحص القادمين من المناطق الواقعة خارج السيطرة للتأكد من سلامتهم.

جدير بالذكر أن هذا الطريق مغلق منذ بداية عام ٢٠١٣ وتم منذ ذلك الوقت تحويل حركة المرور بين جميع مناطق الرقة والمحافظات الأخرى إلى طريق السلمية.

وسيسهم فتح هذا الطريق في حل مشكلة التنقل بين الرقة وريفها من جهة والمحافظات الأخرى من جهة أخرى، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية لهذه المناطق.

انتهى