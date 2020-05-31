إيران تسلم شحنة من المساعدات الطبية الى وزارة الصحة الأفغانية

وسلم أمينيان هذه الشحنة التي تزن 11 طنا وتشمل على أجهزة ومعدات طبية بما في ذلك مجموعات اختبار كورونا، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، ومعدات الخاصة بهذه الأجهزة، وكمامات، ومطهرات، اليوم الأحد، الى مساعد وزير الخارجية الأفغاني بشير نورمل.

وخلال هذه المراسم التي انعقدت بمقر وزارة الصحة الأفغانية، أعرب بشير نورمل نيابة عن الحكومة الأفغانية عن شكره وتقديره لمساعدات إيران الى أفغانستان رغم معاناتها هي الأخرى من أزمة انتشار كورونا.

وأضاف، ان وزارة الصحة الأفغانية كانت بحاجة ماسة الى هذه الأجهزة والمعدات، متطلعا الى استمرار إيران في إرسال مساعداتها الى أفغانستان لمكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، صرح السفير الإيرانيـ، ان الهدف من تقديم هذه المساعدات هو مكافحة الفيروس والحفاظ على حياة الموظفين في قطاع الصحة الذين هم على الخط الأمامي لمواجهة كورونا.

وأكد على استمرار التعاون الإيراني وارسال الجمهورية الإسلامية مساعداتها الى دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة.

وفي السياق ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية محسن بهاروند، في وقت سابق، ان اسس الجيرة تقتضي التعاون المشترك للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف، ان هذا التعاون يتم انطلاقا من المبادئ الثقافية والاخوة والشعور الباطني، فضلا عن النتائج الاجابية لاحتواء فيروس كورونا في افغانستان والتي تنتفع منها ايران ايضا.

واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على ان المساعدات الطبية الايرانية الى افغانستان ستتواصل من اجل احتواء هذا الوباء.

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