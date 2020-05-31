محافظ قم : ابواب مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) ومسجد جمكران مفتوحة على مدار الساعة

واضاف "سرمست" في تصريحه اليوم الاحد باجتماع لجنة مكافحة الوقاية والتنسيق وقيادة عمليات الطوارئ في محافظة قم المقدسة، قائلا : ان الصحون والمساحات الخارجية لمرقد السيدة المعصومة (س) تستقبل الزوار على مدار الساعة اعتبارا من ليل اليوم الاحد مع رعاية التعليمات الوقائية السائدة في البلاد تماما.

يذكر، ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "كيانوش جهانبور" اعلن اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2516 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 151 الفا و 466 شخصا لغاية الان بينهم 2527 في وضع صحي حرج.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 118 الفا و848 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7797 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 935 الفا و894 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى ** ح ع