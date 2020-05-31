٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83806510
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محافظ قم : ابواب مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) ومسجد جمكران مفتوحة على مدار الساعة

محافظ قم : ابواب مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) ومسجد جمكران مفتوحة على مدار الساعة

قم المقدسة / 31 ايار / مايو / ارنا – قال محافظ قم المقدسة "بهرام سرمست" : ان ابواب مرقد السيدة المعصومة (سلام الله عليها) ومسجد جمكران ستكون مفتوحة على مدار الساعة اعتبارا من ليل اليوم الاحد (31 ايار) على الزوار مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

واضاف "سرمست" في تصريحه اليوم الاحد باجتماع لجنة مكافحة الوقاية والتنسيق وقيادة عمليات الطوارئ في محافظة قم المقدسة، قائلا : ان الصحون والمساحات الخارجية لمرقد السيدة المعصومة (س) تستقبل الزوار على مدار الساعة اعتبارا من ليل اليوم الاحد مع رعاية التعليمات الوقائية السائدة في البلاد تماما.

يذكر، ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "كيانوش جهانبور" اعلن اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2516 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في ايران الى 151 الفا و 466 شخصا لغاية الان بينهم  2527 في وضع صحي حرج.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 118 الفا  و848 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7797  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 935 الفا  و894 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى ** ح ع

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