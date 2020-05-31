٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83806587
٠ Persons

سمات

متحدث الخارجیة الایرانیة يرد علی تخرصات عضو المجلس الاطلسي الامیرکي

متحدث الخارجیة الایرانیة يرد علی تخرصات عضو المجلس الاطلسي الامیرکي

طهران / 31 ایار / مایو /ارنا – رد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة عباس موسوي علی تخرصات عضو المجلس الاطلسي الامیرکي باربارا سلافین، داعیا ایاها لمتابعة اوضاع بلادها بدلا عن وعظ الاخرین.

وكتب موسوي في تغريدة له الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على مزاعم سلافين: ان هذا هو بالضبط ما قاله ظريف لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

وكانت سلافين قد كتبت ردا على تغريدة ظريف الذي دعا بومبيو لانهاء حكومة بلاده التمييز العنصري ضد السود: اعملوا على اصلاح بلدكم اولا. نحن نصلح بلدنا.

وردّ موسوي على سلافين: انظروا الى الصور. لقد ادركتم انتم بالتاكيد. لكنكم اعتدتم على وعظ الاخرين الى الحد الذي اصبحتم فيه تنزعجون حينما يذكّركم احد بانه "لا ينبغي ان تكونوا متكبرين الى الحد الذي تنصحون فيه ايران". معلوماتكم عن اميركا هي اكثر.

انتهى ** 2342    

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 2 =