متحدث الخارجیة الایرانیة يرد علی تخرصات عضو المجلس الاطلسي الامیرکي

وكتب موسوي في تغريدة له الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على مزاعم سلافين: ان هذا هو بالضبط ما قاله ظريف لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

وكانت سلافين قد كتبت ردا على تغريدة ظريف الذي دعا بومبيو لانهاء حكومة بلاده التمييز العنصري ضد السود: اعملوا على اصلاح بلدكم اولا. نحن نصلح بلدنا.

وردّ موسوي على سلافين: انظروا الى الصور. لقد ادركتم انتم بالتاكيد. لكنكم اعتدتم على وعظ الاخرين الى الحد الذي اصبحتم فيه تنزعجون حينما يذكّركم احد بانه "لا ينبغي ان تكونوا متكبرين الى الحد الذي تنصحون فيه ايران". معلوماتكم عن اميركا هي اكثر.

انتهى ** 2342